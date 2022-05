Brusselse politie lanceert nieuwe specifieke opleiding voor fietsbrigade

Een eerste lichting van tien bikers legde vandaag één van hun examens af. Ze zijn al fietsagent, maar kregen nog bijlessen. Eén van die agenten is Christian: "Deze opleiding is echt nuttig. Ik ben al een tijdje agent op de fiets in Schaarbeek en omgeving. Het is niet altijd evident om in de stad met de fiets te rijden. In deze opleiding heb ik heel wat bijgeleerd."