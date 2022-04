CHECK - Neen, er zijn niet "meer dan een miljoen stemmen" voor Marine Le Pen zomaar verdwenen

Kort na 21 uur ging het helemaal mis. Op France 2 was toen te zien dat Le Pen aan de leiding stond met 14.432.396 stemmen. Maar even later corrigeerde de tv-zender - zonder uitleg - dat cijfer naar 11.558.051 stemmen. Volgens de officiële finale uitslag van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken zou Le Pen uiteindelijk 13.297.760 kiezers overtuigen - een verschil van maar liefst 1,13 miljoen stemmen met het hoogste cijfer dat op France 2 te zien was. Hoe valt dat te verklaren?