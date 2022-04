CHECK - Neen, deze video's bewijzen niet dat de Oekraïense president Zelenski cocaïne gebruikt

Het gaat hier echter om geknipte en aan elkaar geplakte fragmenten uit een lang interview dat Zelenski op 21 januari gaf aan de online krant Ukrainskaya Pravda, in de aanloop naar de Oekraïense presidentsverkiezingen.

Factcheckers van Agence France-Presse vonden de originele video terug. Daarin krijgt Zelenski inderdaad de vraag of hij drugs gebruikt, maar hij ontkent dat. Wel vertelt hij in het interview over hoe koffie en sporten hem s' ochtends energie geven voor de rest van de dag. Stukken uit zijn antwoorden zijn in de valse video aan elkaar geplakt alsof hij het over cocaïne heeft.