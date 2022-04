Na het fiasco Mechelen-Boortmeerbeek: hoe pak je zo'n fusie aan?

"Er zijn veel kansen, maar het is niet enkel rozengeur en maneschijn", zegt Van Herck over fusies. Voor je aan een fusie begint, is het volgens Van Herck belangrijk om te onderzoeken of die wenselijk is. Wordt de burger er op lange termijn beter van? Die vraag wordt soms overschaduwt door het financiële voordeel van een fusie. Dan neemt de Vlaamse overheid een deel van eventuele schulden op zich, een bedrag dat kan oplopen tot 50 miljoen euro. "Maar de financiële bonus is eenmalig, daarna moet je het kunnen redden met eigen middelen."