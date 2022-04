Vooruit-voorzitter Conner Rousseau "voelt zich niet in België als hij door Molenbeek rijdt", uitspraak lokt kritiek uit

"Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België". Het is de titel van een interview in Humo én een uitspraak uit de mond van de Vooruit-voorzitter Conner Rousseau."Ik ben een voorzitter van Vooruit die de zaken benoemt", zo zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Ik pleit vooral voor een goede sociale mix, maar op sommige plaatsen is die weg. Als je in bepaalde regio's zit waar men alleen maar Arabisch praat of niet voldoende de voertaal spreekt, dan stimuleer je kinderen ook niet om die taal te leren", gaat hij verder.