De Oude Dokken in Gent en natuurgebied Kalkense Meersen verkozen tot beste publieke ruimte

De vernieuwde promenade en het Kapitein Zeppospark in de wijk Oude Dokken in Gent zorgen ervoor dat Gent de jury- en publieksprijs binnenhaalt voor de beste publieke ruimte. De jury is vooral enthousiast over hoe het oude havenerfgoed in de wijk, met onder meer een oude kraan en de oude kademuren, in het nieuw aangelegde park en de promenade gebruikt wordt.