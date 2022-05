Eindelijk nieuwe locatie gevonden voor dierenasiel in Ninove: "Het is hier niet meer uit te houden"

Het asiel, dat voornamelijk honden en katten opvangt, blijft in Denderwindeke in Ninove: het verhuist naar een landbouwloods in de Minnenhofstraat, amper 2 kilometer verder. "We hebben iets om naar uit te kijken", zegt uitbaatster Martine Van Den Steen tevreden. "Eindelijk. Wat waar we nu zitten, kunnen we het niet meer uithouden. Het is te veel verouderd."