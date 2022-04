Opnieuw "digitaal marktplein" of eigen "speelgoedje": welke plannen heeft Musk met pas verworven Twitter? 

"Dat was oorspronkelijk de bedoeling van alle sociale media", legt VRT NWS-journalist en expert desinformatie en sociale media Tim Verheyden uit. "Een marktplaats van ideeën zijn, een plek creëren waar meningen op een creatieve manier konden botsen. Maar we zien nu ook wat dat ons gebracht heeft. Hij lijkt terug te willen naar dat oorspronkelijke idee, maar hoe hij dat gaat aanpakken, is nog koffiedik kijken. Het is wel terecht dat er opnieuw over nagedacht zal worden, want we hebben nu ook niet altijd inzicht in wat waarom gebeurt. Waarom moest de voormalige Amerikaanse president Trump bijvoorbeeld verdwijnen en mochten de taliban blijven?"