Nieuw wijndomein in Bredene: "Focus ligt op schuimwijn"

Pieter Vitse van wijndomein Vitse-Boydens wil binnen een 3-tal jaar zo'n 8000 flessen wijn produceren aan zee. De focus ligt op Belgische schuimwijn, in de lijn van champagne. "We hebben in 2009 een klein perceel kunnen kopen in de Champagnestreek en al wat ervaring kunnen opdoen", zegt Pieter.

Toch zal Pieter het hier ook wat anders moeten doen. Want de bodem en het klimaat zijn heel verschillend: "In de Champagnestreek hebben we kalk en krijt, die veel mineralen in de champagnewijn brengen, terwijl we hier met een zandkleibodem zitten, te vergelijken met de wijnstreek in Bourgogne. We hebben een bodemanalyse laten doen, daaruit bleek dat we toch de mogelijkheid hebben om hier in de Bredense polders een wijngaard uit te bouwen, op 5 kilometer van de kuststrook."