Westen voert wapenleveringen op, Poetin zet energiewapen in: oorlog lijkt in nieuwe fase beland

"Het hele Westen heeft zich altijd achter Oekraïne gezet, maar er was wat twijfel over het soort wapens dat geleverd moest worden", legt Ruslandkenner Jan Balliauw uit in "Laat". "Er werd in het begin een onderscheid gemaakt tussen offensieve en defensieve wapens, dat is nu overboord gegooid. Nu gaat het erom Oekraïne alles te geven wat het nodig heeft om de strijd te winnen."