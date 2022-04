EU betreurt veroordeling van Osman Kavala en roept Turkije op hem vrij te laten

Kavala kreeg maandag levenslang omdat hij een aandeel zou hebben gehad in de mislukte staatsgreep van 2016. Ook op vervroegde vrijlating maakt hij geen kans. Hij zit sinds 2017 vast, aanvankelijk voor het financieren van protesten tegen de regering. Toen hij daarvan werd vrijgesproken werd hij meteen weer opgepakt, nu omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de coup.

Veel westerse landen hebben Ankara tevergeefs opgeroepen Kavala vrij te laten. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaf daartoe opdracht, maar Turkije legde die naast zich neer. Als lid van de Raad van Europa dient het die wel uit te voeren.

EU-buitenlandchef Josep Borrell "betreurt Kavala's veroordeling ten zeerste". Dat Turkije doof blijft voor het mensenrechtenhof en de Raad van Europa "vergroot de zorgen van de EU over de toewijding van de Turkse rechterlijke macht aan internationale en Europese standaarden".

"Wij roepen Turkije op Osman Kavala vrij te laten. In deze moeilijke tijden is het beschermen en verdedigen van onze gemeenschappelijke waarden, in het bijzonder de bescherming van de mensenrechten, belangrijker dan ooit", zo besloot hij.