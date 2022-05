Aalter maakt van oude elektriciteitscabines historisch erfgoed met glazen wanden

Volgend jaar is het een eeuw geleden dat gemeente Aalter aangesloten werd op het elektriciteitsnet. Toen gebeurde dat via elektriciteitshuisjes. In Aalter staan er aan de Lostraat en in de Stationsstraat nog twee van die cabines. Ze zijn niet helemaal historisch, want er zijn al wat herstellingswerken gebeurd. Maar, de gemeente wil ze naar aanleiding van de verjaardag, echt beschermen als artefact uit een recent verleden.