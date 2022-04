Gent krijgt Paula Marckxstraat: Antwerps model, journaliste én eerste vrouwelijke pilote in België

Paula Marckx behaalde in 1966 officieel haar vliegbrevet, en was daarmee de eerste vrouwelijke pilote in ons land. Maar ze was veel meer dan dat: ze was zakenvrouw, model, journaliste en vrouwenrechtenactiviste. Als bewust ongehuwde moeder verdedigde ze in de jaren 70 de rechten van kinderen van ongehuwde ouders.