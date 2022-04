Wat zit er achter de controversiële Molenbeek-uitspraak van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau?

"Streng zijn op Nederlands leren, integratie en werken is uitstekend compromismateriaal om een politiek akkoord af te sluiten tussen Vooruit en N-VA in de Vlaamse regering", denkt Johny Vansevenant. "Ik hoor nu al dat er een alliantie in de maak is tussen N-VA en Vooruit. Rousseau schiet uitstekend op met Bart De Wever en Zuhal Demir. Er is ook al de coalitie in Antwerpen."

"De kiezer heeft natuurlijk altijd het laatste woord", nuanceert Bart Verhulst.

En Vooruit zal ook niet plat op de buik gaan om in die Vlaamse regering te raken. De Vlaamse socialisten zijn bijvoorbeeld vóór taalcursussen, maar op voorwaarde dat die goedkoper of zelfs gratis worden. De kinderopvang moet voor hen ook beter en goedkoper. "Er zal geld op tafel moeten komen", denkt Johny Vansevenant. "Je hoort zelfs dat Rousseau met zijn uitspraken in Humo nu al de departementen Welzijn en Onderwijs claimt."