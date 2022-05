BEKIJK - Groene vlotten aangelegd in de haven van Brussel: "Meer plek voor vogels en vissen om zich voort te planten"

"De vlotten zijn goed voor de fauna en flora zowel in als buiten het water", legt directeur-generaal Rainier Reekmans van de Haven van Brussel uit. "Aan de bovenkant zijn de vlotten begroeid en aan de onderkant hangen onderwaterkooien met waterplanten. Vogels kunnen zich nestelen op de bovenkant van de vlotten en vissen kunnen schuilen in de kooien om er zich voort te planten. Een kanaal is iets artificieel en op deze manier proberen we de biodiversiteit te bevorderen."

De groene vlotten in de Haven van Brussel zijn een pilootproject met een prijskaartje van 170.000 euro. Canal it Up, de vereniging die sinds enkele jaren de haven helpt om de haven van Brussel zuiver te houden, zal instaan voor het onderhoud van de vlotten. Het gaat gekoppeld zijn aan een twintigtal onderwaterkooien. Die drijven langs het bezoekersponton van de Brusselse Yacht Club. Als deze eerste testfase van een jaar succesvol blijkt, zou nog eens 440 m² kunnen worden geïnstalleerd.