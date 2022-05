Grote rampenoefening met schip schoolkinderen op de Rupel in Niel

Op de Rupel in Niel is een grootschalige rampenoefening gehouden. Volgens het scenario was een schip van de zeevaartschool in problemen gekomen na een defect aan de motor. In de dichte rook zijn zogezegd 2 kinderen overleden. Enkele technici moesten naar het ziekenhuis. De andere leerlingen, een leerkracht en de bemanning zijn overgebracht naar de sporthal voor een medische check-up en psychologische begeleiding. Bij de oefening waren verschillende hulpdiensten, GO! De Zeevaartschool, de gemeentediensten en de Vlaamse Waterweg betrokken.