Hamamelis-gin van het Arboretum in Kalmthout krijgt internationale prijs

De gin van het Arboretum in Kalmthout valt internationaal in de smaak. Hij won een zilveren medaille op de internationale London Spirits Competition. Het gaat om een botanische gin, die gestookt werd met ingrediënten uit de eigen plantencollectie. Daarbij zit onder meer de hamamalis of toverhazelaar, waarvoor het Arboretum wereldwijd bekend is. "Ik durf niet te zeggen dat we de enige gin met hamamelis hebben ter wereld, maar het zijn er toch maar weinig", zegt Steven Vanden Bergh. Hij is assistent-tuinchef in het Arboretum en was betrokken bij het ontwikkelen van de smaak.