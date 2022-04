Hamme wil niet dat een groot deel van de gemeente Nationaal Park wordt

Minister van Natuur, Zuhal Demir (N-VA) is op zoek naar een gebied dat kan omgevormd worden tot Nationaal Park. Eén van de kanshebbers is Rivierpark Scheldevallei. Dat is een groot natuurgebied langs de Schelde tussen Destelbergen en Antwerpen. Maar het gaat dus nog altijd maar om plannen, er is nog geen beslissing gevallen over het nieuwe Nationale Park. Toch wil de gemeente Hamme geen risico lopen en gaat ze nu al in het verweer.