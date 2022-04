Heilig Hartkerk in Mechelen te huur voor feestjes of evenementen

Verenigingen, organisaties, bedrijven, scholen, in principe kan iedereen de kerk huren. Of feestjes en fuiven ook kunnen? "De invulling is heel breed, fuiven en feesten zouden ook kunnen. Maar uiteraard zullen we erover moeten waken dat er niet te veel geluidsoverlast is dan, want de kerk ligt in een volksbuurt, in de Adegemstraat. We zullen dus elke aanvraag grondig bekijken. We willen niet dat dit initiatief mARTa een valse start neemt."