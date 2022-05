Heilig Bloedprocessie Brugge wil tegen 2025 volledig inclusief zijn: "Mensen met een beperking zullen niets missen"

"Nadenken over hoe je een project inclusiever maakt, dat doe je vanzelfsprekend het best samen met de betrokkenen voor wie je het doet", reageert Smis verder. "We hebben een denktank opgericht bestaande uit ervaringsdeskundigen uit de doven-, blinden- en slechtziendengemeenschap, mensen met een motorische beperking, experten op vlak van toegankelijkheid en lokale actoren. Zij kregen de opdracht om een visie en een concept uit te denken over een integraal en optimaal toegankelijke processie voor alle toeschouwers."

Christine Van Royen is blind van bij haar geboorte en zat mee in de werkgroep: "Na zoveel jaar vind ik het aangenaam om er weer eens naartoe te kunnen gaan. Voor het eerst ga ik nu eens alles van A tot Z beleven. Vroeger was dat af en toe eens een fragmentje hier of daar dat je te horen krijgt van mensen in je omgeving, maar nu ga ik het allemaal zelf kunnen horen. Ik weet wel wat een schaap is, maar de stoet is vlug gepasseerd en mensen kijken alweer naar andere dingen om te beschrijven. Ze denken er niet altijd aan om alles in detail te beschrijven voor ons."