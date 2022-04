Het ILVO in Merelbeke lanceert digitale kaart die zieke aardappelplanten opspoort

"Zo kan er veel gerichter behandeld worden. De landbouwer weet dan ook goed wat er aan het gebeuren is in zijn of haar veld." En die preventie is belangrijk, weet de onderzoeker. "Want als de planten al ziek zijn, is het eigenlijk al te laat. Met deze kaart kan de landbouwer te weten komen of de aardappelziekte al in het veld aanwezig is. Zo kan een verdere uitbraak eventueel vermeden worden."