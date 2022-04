Het proces Sanda Dia

Wat is er precies gebeurd in 2018? Het jaar van de noodlottige studentendoop die het leven kostte aan Sanda Dia. 18 Reuzegommers staan terecht voor hun aandeel in de extreme doop van de studentenclub. In deze video onderzoekt VRT NWS wat er toen is gebeurd. We doen dat aan de hand van de politieverhoren, foto’s en Whatsapp-berichten uit het strafdossier dat VRT NWS in handen kreeg.