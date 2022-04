Wat kan de politiek nog meer doen om de energieprijzen te drukken?

Net als kijker Werner Delsiene, heeft ook Luc Pauwels niets meer gehoord over het Belgische voorstel. Pauwels stelt zich ook vragen bij de haalbaarheid van het Belgische voorstel. Volgens onze energiespecialist is het namelijk heel weinig waarschijnlijk dat de Europese Unie de gasprijs in de praktijk kan bevriezen.

“De gasprijs is namelijk een wereldprijs: over de hele wereld wordt de prijs gezet”, legt Luc uit. “Als Europa zou beslissen om maximaal een bepaalde prijs te betalen om gas in te kopen, en als China tegelijk bereid is meer te betalen, dan maken alle gastankers rechtsomkeer en zetten ze koers naar China in plaats van naar Europa.”

In zo’n scenario dreigen er tekorten, vreest Pauwels. Daarom ziet hij het niet meteen gebeuren dat Europa de gasprijzen zal plafonneren. “Vandaar vermoedelijk dat we voorlopig niets meer horen van dit idee. Ik neem aan dat men nog aan het proberen is, maar dat men op het probleem stoot dat de gasmarkt een wereldmarkt is en dat anderen meer dreigen te bieden als Europa zou beslissen om de prijs te beperken.”