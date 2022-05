België dient klacht in bij Europese Commissie tegen plannen windmolenpark in zee voor kust van Duinkerke

Er loopt al een rechtszaak, maar nu wordt er ook klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de plannen om voor de kust van Duinkerke een windmolenpark in zee te bouwen. Het gaat om een park met een 50-tal molens, tot 300 meter hoog. Volgens minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zullen ze wel heel erg dicht bij onze kust staan.

Het park ligt volgens ons land ook in de weg voor schepen die van het Verenigd Koninkrijk naar de haven van Oostende moeten."Frankrijk heeft plannen voor een heel park met torens zo hoog als de Eifeltoren. Dat is alsof je buur een boom plant net voor je garage", vergelijkt Van Quickenborne. "We hebben lang onderhandeld met Frankrijk en gevraagd om het 5 kilometer dieper te installeren. Dat zou al veel oplossen, maar zij willen niet van hun plannen wijken. Wat ons dan nog restte was een ingebrekestelling bij de Europese Commissie."

De Commissie is verplicht om binnen enkele maanden een antwoord te geven op de klacht.