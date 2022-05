Ladeuzeplein in Leuven na twee jaar opnieuw in teken van kiesweek: "We verwachten 15.000 studenten"

Gisteren was de start van de kiesweek van Ekonomika op het Ladeuzeplein. Een ware opluchting voor de organisatie, want door de coronapandemie konden de activiteiten rond de studentenverkiezingen de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden. "We zijn extra blij dat we dit jaar dit eindelijk weer kunnen organiseren", zegt Diederik. "Net daarom wilden we iets memorabel neerzetten. Met een 35 meter hoge attractie denk ik dat we daarin zijn geslaagd." Morgen zal die attractie plaatsmaken voor 'The Beast". Dat is met zijn lengte van 272 meter het grootste opblaasbare hindernissenparcours ter wereld.