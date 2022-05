Leerlingen Sint-Jan in Tongeren voelen zich een dagje Romein dankzij medewerkers Gallo-Romeins Museum

“Erfgoeddag is dit jaar een erfgoedweek en thema is 'onderwijs'", zegt Jasper Foicht van het Gallo-Romeins Museum. "Het is de bedoeling dat wij als erfgoedwerkers erfgoed naar de klas brengen. Vandaag hebben we dus een aantal objecten van het museum mee naar de klas meegenomen, én de kinderen geleerd hoe het leven in Romeins Tongeren eruit zag 2.000 jaar geleden. En we hebben ze ook enkele woordjes Latijn geleerd. Ze kunnen nu bijvoorbeeld al tellen tot 6 in het Latijn", lacht Jasper.