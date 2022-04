Legertje Turkse kevers moet opmars van eikenprocessierups stoppen

In de paasvakantie arriveerden zo'n 100 kevers en zo'n 300 eitjes ervan uit Turkije in ons land. De zogeheten grote poppenrovers werden door de provincies Antwerpen en Limburg naar hier gehaald, om in te zetten tegen de eikenprocessierups.

"Die kever wordt ook al in andere landen gebruikt als een biologische bestrijder van onder meer de eikenprocessierups en dat blijkt redelijk goed te werken", zegt Ann Milbau, projectcoördinator LIFE Eikenprocessierups bij de provincie Antwerpen. "We willen dus proberen of we dat hier in Vlaanderen ook kunnen toepassen, omdat we van het gebruik van biociden afwillen." (pesticiden die levende organismen doden, red.)