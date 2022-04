Leuven plots een stukje kleiner: aannemer plaatst gemeenteborden verkeerd terug na werkzaamheden

"Het was natuurlijk even schrikken toen bleek dat we grondgebied hadden verloren", reageert de Leuvense schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) geamuseerd. Maar hij stelt iedereen gerust. "Ik heb meteen gebeld met de burgemeester van Oud-Heverlee. Hij verzekerde mij dat hij geen slechte bedoelingen had (lacht)."

Even ernstig dan: "We gaan contact opnemen met het Agentschap Wegen en Verkeer", geeft Vansina aan. "De werkzaamheden op de Naamsesteenweg zijn in hun opdracht uitgevoerd. Zij moeten de aannemer op de vergissing wijzen. Die zal dan ongetwijfeld de borden op hun juiste plaats terugzetten."