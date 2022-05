Londerzeel Sint-Jozef wordt vanaf vandaag een zone 30

Een opvallende maatregel is het invoeren van de algemene voorrang van rechts binnen de zone 30. Dat moet de snelheid van het autoverkeer mee helpen beperken. Zebrapaden worden binnen de zone 30 principieel niet toegepast. Oversteken mag overal, na oogcontact met de bestuurder. "We gaan in de aanloopfase de bestuurders sensibiliseren, vooral in hun rijgedrag naar de fietsers toe. Als we zien dat de toestand niet merkelijk verbetert, dan zal de politie repressief optreden"; aldus nog schepen Robbyns.