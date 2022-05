Man die dochter verkrachtte en zonen mishandelde veroordeeld tot 8 jaar cel

De feiten van verkrachting vonden plaats in 2020. De 40-jarige Tienenaar deelde elke avond hetzelfde bed met zijn dochter nadat zij eerder werd opgenomen in het ziekenhuis. Van die situatie maakte hij misbruik. Van maart tot november 2020 werd het meisje gemiddeld drie keer per week verkracht, wanneer haar vijf jongere (half)broers niet thuis waren of al sliepen.