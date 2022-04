Mannetjesspinnen katapulteren zich na de paring weg met een flinke snelheid om niet opgegeten te worden

Nadat mannetjes van de wielwebkaardespin Philoponella prominens gepaard hebben, katapulteren ze zichzelf snel weg om te vermijden dat ze opgegeten worden door het vrouwtje. Ze gebruiken daarvoor een mechanisme dat nog niet eerder beschreven was, een gewricht in hun eerste paar poten, zo staat in een nieuwe studie. Tijdens die actie in een fractie van een seconde halen ze indrukwekkende snelheden, tot wel 88 centimeter per seconde. Het is de eerste keer dat een dergelijk mechanisme beschreven wordt om te ontsnappen aan seksueel kannibalisme.