Pop-up markt voor Beringenaars in armoede: "Met bonnen goedkoop poets- en hygiëneproducten kopen"

Het was de bedoeling van de pop-up markt om Beringenaren in armoede goedkoper te laten winkelen, maar ook om hen in contact te brengen met verenigingen en organisaties die willen helpen. Het Armoedeforum en stad Beringen zorgden voor een groot aanbod aan poets- en hygiëneproducten. Op basis van de grootte van zijn gezin kreeg de bezoeker een aantal bonnen waarmee hij of zij kon winkelen.

"Er is veel vraag naar poets- en hygiëneproducten. Die kan je bijvoorbeeld bij Sint-Vincentius niet krijgen. In combinatie met onze voedselpakketten vult dit ons aanbod aan materiële hulpverlening goed aan", aldus burgemeester Thomas Vints (CD&V) van Beringen.