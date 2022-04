Met Erik Van Looy naar Amerikaanse remake van "De zaak Alzheimer": "Ik ben toch trots dat ik op die eindgeneriek sta"

Toen de aftiteling over het scherm liep in het filmzaaltje in Studioskoop, tastte Van Looy naar zijn smartphone. Kwestie van snel toch even een foto te nemen van zijn eigen naam, als co-scenarist op de eindgeneriek van een Hollywoodfilm: “Ik heb er als kind altijd van gedroomd om op één of andere manier iets te betekenen in Hollywood, en dat is nu toch gelukt. Adil en Bilall hebben het uiteraard veel verder geschopt, maar toch kan ik zeggen dat mijn droom is uitgekomen.”