Worden er bommen gehangen aan nieuwe drones van Belgische leger of niet? Kwestie leidt tot politieke discussie

N-VA wil de drones wel bewapenen: “De Vivaldi-regering weigert onder druk van Groen/Ecolo het volle potentieel van onze aankopen te benutten. Een onverantwoorde beslissing”, zegt Peter Buysrogge van de Commissie Defensie (N-VA). Dat betekent dat de drones bommen moeten kunnen dragen en dus niet alleen zullen worden gebruikt voor verkenningsopdrachten, maar ook om eventueel te bombarderen.



Volgens de N-VA wil de regering de drones niet bewapenen uit "ideologische redenen". Volgens de N-VA zijn vooral de PS en Ecolo tegen.



Voorlopig plant ons land om de hoogtechnologische drones alleen te gebruiken om inlichtingen in te winnen. De drones "zullen worden gebruikt om inlichtingen in te winnen, niet in gewapende opdrachten", bevestigt woordvoerder Rodolphe Polis van Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).