Extra veiligheidsmaatregelen in Ninove uit vrees voor voetbalgeweld komend weekend

In het stadion van KVK Ninove zijn in totaal 1.600 fans toegelaten, 800 per club. De fans van Lokeren-Temse kunnen enkel naar de match als ze een ticket in voorverkoop kopen en via een combiregeling met een bus naar Ninove komen. "We zullen de fans van elkaar scheiden en ook tijdens de match is er een buffercapaciteit voorzien", besluit Torrekens.