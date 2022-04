Loketpersoneel Antwerpen klaagt hoge werkdruk aan en eist extra volk: "Het is 5 over 12"

We namen op de redactie zelf de proef op de som. Kids-ID's aanvragen kan in principe al de komende week in sommige districtshuizen. Maar kinderen moeten bij die aanvraag aanwezig zijn. Wil je ze niet uit de school halen voor de aanvragen, dan kan het pas over 4 weken in Berendrecht. Voor de meeste Antwerpenaren is dat meteen een eind rijden.

Ook voor het aanvragen van een identiteitskaart of een reispaspoort zijn er nog maar enkele tijdssloten beschikbaar in alle districtshuizen samen. Wil je meer keuze, dan moet je al gauw 4 weken wachten. Wie vakantieplannen maakt voor juli of augustus, plant nu dus best al een afspraak, want het duurt ook enkele weken voor die documenten klaar zijn.