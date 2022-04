Mechelse oppositie heeft forse kritiek na saga Boortmeerbeek: "Wie wil nu nog met ons fuseren?"

Ook bij oppositiepartij Vooruit is dezelfde kritiek te horen. Ook richting Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD), nog steeds titelvoerend burgemeester van Mechelen. "Ik heb het gevoel dat de manier waarop dit dossier is aangepakt, het draagvlak voor fusies in onze regio heeft neergehaald voor de komende 10 tot 15jaar", zegt Thijs Verbeurgt (Vooruit) op Radio 2." Dat is bijzonder jammer voor de minister in de Vlaamse regering die deze fusies mogelijk moet maken. Men heeft het volledig verkeerd aangepakt. Het is dubbel jammer dat men daar in Mechelen geen lessen uit wil trekken."