Oppositiepartij CD&V houdt stickeractie tegen overdreven snelheid in Destelbergen

Leden van CD&V in Destelbergen willen dat er minder snel gereden wordt in de gemeente en starten met een opvallende stickeractie. Ze verdelen stickers met de toegelaten maximumsnelheid. Inwoners kunnen die op hun afvalcontainers plakken om automobilisten er vaker op te wijzen dat ze niet te snel mogen rijden. "Vooral op de Dendermondesteenweg en de sluipwegen in deelgemeente Heusden is overdreven snelheid een probleem", zegt Didier Lebrun van CD&V Destelbergen.