Nieuw Overlegcomité gepland op 6 mei, mogelijk gaat coronabarometer "even in de la"

Het (tijdelijk) afschaffen van de coronabarometer maakt in de praktijk weinig verschil want zo goed als alle coronamaatregelen werden in code geel al versoepeld.

Het dragen van mondmaskers op het openbaar vervoer is, naast de verplichting in de zorginstellingen, nog de laatst overblijvende coronamaatregel. Of ook deze regel op 6 mei versoepeld kan worden, is nog afwachten.

Technisch gezien staat de maatregel los van de coronabarometer, want die buigt zich over regels voor evenementen, de horeca en vrijetijdsactiviteiten. Maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat de verschillende regeringen ook hier nog eens naar kijken.