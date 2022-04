Park & Ride brokkelbrug Gentbrugge met half jaar vertraging open door de kou 

De renovatie van de brug heeft met enkele problemen gekampt en er was de koude. Schepen Watteeuw: "Er waren problemen om de onderlaag van het viaduct goed te krijgen door de aanhoudende koude. Vandaar de vertraging. Het is jammer dat de Park & Ride niet nu meteen kan open gaan. Maar het belangrijkste is dat de werken goed gedaan worden, zodat alles veilig is. En als die werken door het weer stilliggen, is dat een tegenslag. We weten dat het Agentschap Wegen en Verkeer er alles aan doet om het zo snel mogelijk in orde te krijgen. "