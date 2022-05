"Slim polshorloge" houdt gezondheid van rusthuisbewoners in Vollezele in het oog

"Watcherr" is het geesteskind van Frederick Pouders. "Het polshorloge meet de hartslag en de zuurstofsaturatie, het registreert de activiteit van de drager, eventueel ook een val. In noodgevallen slaat het horloge zelf alarm en maakt het contact tussen de drager en de hulpverlener", vertelt Frederick. Hij ontwierp het toestel vanuit eigen ervaring in de ouderenzorg. "Met dit systeem maken we voor het personeel meer tijd vrij voor de "warme zorg". Met andere woorden: het personeel moet minder monitoren en kan meer tijd en energie steken in contact met de bewoners.