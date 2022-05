Producent van herbruikbare bekers uit Herk-de-Stad kan vraag amper bijhouden: "Extreme pieken"

Het verhaal van Festicup is er eentje om een boek over te schrijven. Jozef Plevoets startte met zijn herbruikbare bekers in de garage van zijn ouders in Sint-Truiden. Intussen zit hij op een bedrijventerrein in Herk-de-Stad. Hij werd in 2019 nog door Unizo uitgeroepen tot Vlaamse starter van het jaar. Maar toen kwam corona en viel alles stil in de eventsector. Plevoets schreef in juli 2020 zelfs een opiniestuk, gericht aan toenmalig premier Sophie Wilmès, om evenementen te mogen organiseren op een veilige manier.