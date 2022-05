Productiehuis uit Overijse maakt unieke documentaire over voetbalploeg Union

Toen de televisiemakers vorig jaar een reportage maakten over de "zwansederby" tussen voetbalploegen Union en RWDM vroegen ze langs hun neus weg of ze Union een heel jaar mochten volgen. Tot hun verbazing kregen ze en positief antwoord. Regisseur Bart Aerts legde samen met een cameraploeg het wondelijke verhaal van Union vast. "We mochten echt overal filmen, bij supporters, in de kleedkamers en bij het bestuur. We filmen door tot het einde, woensdag gaan we naar de eerste training na de overwinning tegen Anderlecht. Je komt ook heel wat te weten, zo gaat Union voor een belangrijke wedstrijd even op afzondering in het groen in Nijvel."