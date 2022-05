Provincie Vlaams-Brabant was niet op de hoogte van fusiegesprekken tussen Boortmeerbeek en Mechelen

Gouverneur Jan Spooren liet verstaan dat noch hij, noch een ander lid van de deputatie geïnformeerd of geraadpleegd werd over de zaak. "Er is ook geen verplichting daartoe. Of het wenselijk is, is een andere vraag", aldus Spooren. Het provinciedecreet schrijft voor dat als er twee gemeentes die in een andere provincie liggen een finale beslissing nemen over een fusie, de provincieraad een advies moet geven, maar dat is een niet-bindend advies. Omdat er nog geen definitieve beslissing is genomen over de fusie, is dat dus voorlopig niet aan de orde voor Boortmeerbeek en Mechelen.