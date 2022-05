BEKIJK - Op pad met psychiatrisch hulpverlener Véronique in Gent: "Moeten we ons zorgen maken, Regina?"

Véronique Norga is een psychiatrisch hulpverlener van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Sinds ruim anderhalf jaar is zij de stuwende kracht van het project 'Kwartiermaken' in de wijk rond de Watersportbaan in Gent.



Elke dag gaat ze op pad om gesprekken aan te knoppen met de buurtbewoners om psychische kwetsbaarheden in kaart te brengen. "En dus kunnen we sneller en beter opvolgen, ingrijpen, of hulp inroepen."

Ze begint haar dag met een huisbezoek aan André. Hij was vroeger kinesist. Door een aantal psychoses moest hij stoppen met werken. "Ik ben vijf keer opgenomen geweest, een traumatische ervaring."