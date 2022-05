Recordaantal GAS-boetes uitgeschreven in Brugge: Verdubbeling in 1 jaar tijd

Vorig jaar werden er een kleine 700 GAS-boetes gegeven, dat is dubbel zoveel als in 2020. Toen werden er slechts 327 GAS-boetes uitgedeeld. Afval is het grootste probleem in Brugge, alleen die problematiek is al goed voor zo'n 434 inbreuken. Heel wat inwoners zetten hun vuilniszakken te vroeg, te laat of verkeerd gesorteerd buiten. Daarnaast zijn er ook sluikstorters die hun vuilnis naast openbare vuilnisbakken of op de openbare weg gooien.

De stad voert hierop extra controles uit, zegt burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V): "We stellen vast dat sommige mensen te losjes omspringen met de afvalkalender. Het is zelfs zo erg dat er al op zondagavond vuilniszakken buitengezet worden voor de ronde van woensdag. Als je zo'n zak met voedselresten veel te vroeg buiten zet, komen er dieren op af die de zakken openkrabben, waardoor er nog meer vuilnis op straat belandt. Het is dan ook van groot belang dat we daar streng op controleren."

Tegenover een inbreuk staat niet alleen een geldboete. "We vinden het belangrijk dat de betrokkene inzicht krijgt over de fout die werd gemaakt. Via een gemeenschapsdienst proberen we dat duidelijk te maken", verklaart De fauw. "Via bemiddeling proberen we hen eerst zo'n soort straf te geven, zeker bij minderjarigen. Maar de meesten gaan daar snel mee akkoord. Dan lopen ze bijvoorbeeld een hele dag mee met de groendienst om de straten en pleinen weer proper te houden."