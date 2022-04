Reünie van The Lowlands College Band, de eerste podiumgroep op Jazz Bilzen in 1965: "Zalig om weer samen te zijn"

De organisator van deze reünie is Kris Leenaers van de Heemkundige Kring in Kuringen. “The Lowlands College Band was de eerste band die geprogrammeerd stond op Jazz Bilzen", zegt hij. "We wilden de bandleden opnieuw samenbrengen en daarom zijn we hier. Ik nodig hen meteen ook uit voor een nieuwe samenkomst begin september. Tussen 2 en 4 september komt er een tentoonstelling over de band in de gildezaal, de plek waar alles begon. We proberen tegen dan ook een oude cassette te digitaliseren om hun muziek nog eens te kunnen horen. Op zaterdag 3 september komt een grote platenbeurs naar de Gildezaal die wordt geïntegreerd in de expositie. En op zondag 4 september organiseren we een ontbijt waarop iedereen welkom is, met alle bandleden en organisator Paul Bessemans."