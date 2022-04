"Reuzengommers wel verwezen voor juiste feiten", zegt aanklager op proces over dood Sanda Dia

"Ik ben met handen en voeten gebonden, ik kan enkel oordelen over de feiten van de namiddag en avond van 5 december 2018 te Vorselaar", zei een emotionele voorzitster van de rechtbank op het einde van de zittingsdag gisteren. Ze verwees naar de aanklager, die net zijn vordering had afgerond. Hij vroeg voor alle Reuzengommers celstraffen en motiveerde die ook. In die motivatie verwees de aanklager naar het bijvoorbeeld het geven van papjes, maar ook naar incidenten die de avond vóór het fatale doopritueel aan de blokhut in Vorselaar op 5 december 2018 plaatsvonden. De rechter gaf aan dat ze enkel kon oordelen over wat er op die 5e december in Vorselaar is gebeurd, en niet over die andere feiten, omdat de Reuzengommers daar "officieel" niet voor terecht zouden staan.