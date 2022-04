Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov ziet "reëel gevaar" voor derde wereldoorlog

Wel zou Rusland zo'n oorlog ontoelaatbaar vinden, stelt Lavrov. Ook wil de Rusland de "kunstmatige" risico's op een nucleaire oorlog verminderen.

Leveringen van westerse wapens aan Oekraïne betekenen dat de NAVO-alliantie in wezen in oorlog is met Rusland en Moskou beschouwt deze wapens als legitieme doelen, zei Lavrov in een interview dat maandag werd uitgezonden.

"Deze wapens zullen een legitiem doelwit zijn voor het Russische leger in het kader van de speciale operatie", zei Lavrov tegen de staatstelevisie in een interview op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Opslagfaciliteiten in het westen van Oekraïne zijn meer dan eens het doelwit geweest. Hoe kan het anders? Oorlog betekent oorlog."

Lavrov zei verder dat er hoe dan ook een akkoord zal komen met Oekraïne, maar dat de inhoud van dat akkoord afhankelijk is van de militaire situatie.



Volgens de buitenlandminister doet Kiev alleen "alsof" ze onderhandelen. "Welwillendheid heeft beperkingen. Als het niet wederzijds is, helpt dat het onderhandelingsproces niet", aldus Lavrov.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zou volgens de minister "een goede acteur" zijn. "Maar als je je goed richt op wat hij zegt, spreekt hij zichzelf duizenden keren tegen". Desondanks zegt hij dat Rusland het vredesoverleg met Oekraïne doorzet.