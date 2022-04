Soulsister krijgt Lifetime Achievement Award tijdens MIA's, Jan Leyers: ""The way to your heart" blijft wereld rondgaan"

Soulsister wordt door Jan Leyers en Paul Michiels opgericht in 1986. Twee jaar later brengen ze hun debuutalbum "It takes two" uit, single "The way to your heart" wordt een wereldwijde hit. Soulsister staat bovenaan de Belgische muzieklijsten en ook in Europa en de Verenigde Staten is de Belgische groep erg succesvol. "Tot vandaag krijg ik nog altijd berichten van mensen die ergens ter wereld "The way to your heart" horen, ergens op de luchthaven van Singapore of in een taxi, het nummer blijft wel de wereld rondgaan", aldus Jan Leyers.